Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Radfahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Rastatt (ots)

Ein Radfahrer ist am Dienstag gegen 17:10 Uhr bei einem Verkehrsunfall in Rastatt leicht verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen wollte ein 35-jähriger Hyundai-Fahrer nach rechts abbiegen und missachtete hierbei offenbar den Vorrang des in gleicher Richtung fahrenden Radfahrers. Durch die anschließende Kollision wurde der Zweiradfahrer nach rechts zu Boden geschleudert und leicht verletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 1.500 Euro geschätzt. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an. /jg

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