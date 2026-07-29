PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Radfahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Rastatt (ots)

Ein Radfahrer ist am Dienstag gegen 17:10 Uhr bei einem Verkehrsunfall in Rastatt leicht verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen wollte ein 35-jähriger Hyundai-Fahrer nach rechts abbiegen und missachtete hierbei offenbar den Vorrang des in gleicher Richtung fahrenden Radfahrers. Durch die anschließende Kollision wurde der Zweiradfahrer nach rechts zu Boden geschleudert und leicht verletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 1.500 Euro geschätzt. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an. /jg

Kontaktdaten anzeigen

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 21-1211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
Internet: http://www.polizei-bw.de/

X (ehemals Twitter): https://x.com/PolizeiOG
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOffenburg

Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei unter der jeweils in der
Pressemitteilung genannten Rufnummer oder über den Polizeinotruf 110
entgegen.

Für Notfälle, aktuelle polizeiliche Einsätze oder sonstige
Hilfeersuchen wählen Sie bitte ausschließlich den Polizeinotruf 110
oder wenden sich an Ihre örtlich zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

 
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Alle Meldungen Alle
  • 28.07.2026 – 17:44

    POL-OG: Offenburg - Motorradfahrer schwer verletzt

    Offenburg (ots) - Auf der B3/B33a kam es am Dienstagnachmittag gegen 14:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Ein französischer Fahrzeuglenker befuhr die Bundesstraße von Offenburg kommend in Richtung Autobahn A5 und übersah beim Fahrstreifenwechsel einen Motorradfahrer. Der 65-jährige Yamaha-Lenker wurde hierbei schwer verletzt und zur weiteren Behandlung in ein nahegelegenes Klinikum eingeliefert. Der 31-jährige ...

    mehr
  • 28.07.2026 – 17:09

    POL-OG: Renchen - Brand in Lagerhalle

    Renchen (ots) - Der Polizei wurde am Dienstagnachmittag von mehreren Zeugen eine massive Rauchentwicklung im Bereich des Industriegebietes in der Vogesenstraße in Renchen gemeldet. Nach ersten Erkenntnissen geriet gegen 16:30 Uhr die Lagerhalle einer Firma in Brand. Aktuell ist keine Beeinträchtigung des Zugverkehrs erkennbar. Ein 38-jähriger Mann wurde mit dem Verdacht einer Rauchgasintoxikation durch Rettungskräfte ...

    mehr
  • 28.07.2026 – 14:03

    POL-OG: Baden-Baden / Ortenberg - Unbedachte Äußerungen

    Baden-Baden / Ortenberg (ots) - Zum wiederholten Mal kam es in den letzten Tagen zu größeren Polizeieinsätzen wegen ausgesprochenen Bedrohungen. Am Montagabend bedrohte ein 60-jähriger Mann die Mitarbeiter eines Klinikums in Baden-Baden aufgrund einer von ihm empfundenen nicht zufriedenstellenden Behandlung. Die Äußerung, dass er eine Pistole zu Hause habe und diese auch einsetzen wolle, löste seine vorläufige ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren