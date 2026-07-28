Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Renchen - Brand in Lagerhalle

Renchen (ots)

Der Polizei wurde am Dienstagnachmittag von mehreren Zeugen eine massive Rauchentwicklung im Bereich des Industriegebietes in der Vogesenstraße in Renchen gemeldet. Nach ersten Erkenntnissen geriet gegen 16:30 Uhr die Lagerhalle einer Firma in Brand. Aktuell ist keine Beeinträchtigung des Zugverkehrs erkennbar. Ein 38-jähriger Mann wurde mit dem Verdacht einer Rauchgasintoxikation durch Rettungskräfte in eine Klinik verbracht. Mehrere Einsatzkräfte der Feuerwehr und der Polizei sind vor Ort.

/vo

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