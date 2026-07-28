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Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Renchen - Brand in Lagerhalle

Renchen (ots)

Der Polizei wurde am Dienstagnachmittag von mehreren Zeugen eine massive Rauchentwicklung im Bereich des Industriegebietes in der Vogesenstraße in Renchen gemeldet. Nach ersten Erkenntnissen geriet gegen 16:30 Uhr die Lagerhalle einer Firma in Brand. Aktuell ist keine Beeinträchtigung des Zugverkehrs erkennbar. Ein 38-jähriger Mann wurde mit dem Verdacht einer Rauchgasintoxikation durch Rettungskräfte in eine Klinik verbracht. Mehrere Einsatzkräfte der Feuerwehr und der Polizei sind vor Ort.

/vo

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Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 21-1211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
Internet: http://www.polizei-bw.de/

X (ehemals Twitter): https://x.com/PolizeiOG
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOffenburg

Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei unter der jeweils in der
Pressemitteilung genannten Rufnummer oder über den Polizeinotruf 110
entgegen.

Für Notfälle, aktuelle polizeiliche Einsätze oder sonstige
Hilfeersuchen wählen Sie bitte ausschließlich den Polizeinotruf 110
oder wenden sich an Ihre örtlich zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

 
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