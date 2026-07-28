Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Motorradfahrer schwer verletzt

Offenburg (ots)

Auf der B3/B33a kam es am Dienstagnachmittag gegen 14:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Ein französischer Fahrzeuglenker befuhr die Bundesstraße von Offenburg kommend in Richtung Autobahn A5 und übersah beim Fahrstreifenwechsel einen Motorradfahrer. Der 65-jährige Yamaha-Lenker wurde hierbei schwer verletzt und zur weiteren Behandlung in ein nahegelegenes Klinikum eingeliefert. Der 31-jährige Unfallverursacher blieb unverletzt. Der entstandene Sachschaden wird durch die Beamten des Verkehrsdienstes Offenburg auf ca. 5000 Euro geschätzt. Die Bundesstraße war während der Unfallaufnahme bis ca. 16:20 Uhr teilweise gesperrt.

/DPS

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