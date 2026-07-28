Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Iffezheim - Brand einer ehemaligen Gaststätte, Zeugen gesucht

Iffezheim (ots)

Nach einem Brandausbruch am späten Montagabend in einer ehemaligen Gaststätte in der Straße "An der Staustufe" ist die Brandursache noch unklar und Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Gegen 23.55 Uhr melde ein Zeuge das Brandgeschehen, woraufhin Einsatzkräfte der Feuerwehren Iffezheim, Hügelsheim, Rheinmünster und Rastatt sowie des Polizeireviers Rastatt umgehend ausrückten. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand das leerstehende Objekt bereits in Vollbrand. Der entstandene Gesamtsachschaden wird auf mindestens 100.000 Euro geschätzt. Die weiteren Ermittlungen werden von den Beamten des Polizeipostens Iffezheim geführt. Zeugen, die im Zusammenhang mit dem Brand verdächtige Beobachtungen gemacht haben, wenden sich bitte unter der Rufnummer: 07229 18479-0 an die Ermittler.

/lb

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