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Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Steinmauern - Radfahrer nach Angriff verletzt - Polizei sucht Zeugen

Steinmauern (ots)

Ein bislang unbekannter Mann hat in der Nacht von Samstag auf Sonntag, gegen 3 Uhr einen Radfahrer nach eigenen Aussagen auf dem Heimweg von der Rheinstrandparty in Steinmauern angegriffen und dabei verletzt.

Nach bisherigen Erkenntnissen war ein 18-Jähriger gemeinsam mit zwei Bekannten mit dem Fahrrad auf dem Heimweg. Während sich die beiden Begleiter etwa 100 Meter hinter dem 18 Jahre alten Fahrradfahrer befanden, wurde dieser zunächst provokant angesprochen. Als der junge Mann zunächst anhielt, erhielt er unvermittelt einen Schlag gegen den Bauch. Des Weiteren schlug der unbekannte Mann ihm mehrfach ins Gesicht, wodurch er zu Boden ging.

Die beiden Begleiter eilten hinzu und trennten den Angreifer von dem Verletzten. Anschließend entfernten sich der Täter, sowie ein weiterer Mann, der die Tat beobachtete, jedoch nicht eingegriffen haben soll, in unbekannte Richtung.

Der 18 Jährige erlitt durch den Angriff leichte Verletzungen.

Der mutmaßliche Angreifer wird als männlich, etwa 26 Jahre alt, rund 175 Zentimeter groß, schlank sowie mit hellblonden Haaren beschrieben. Er trug ein weißes T-Shirt und hatte weder einen Bart noch eine Brille.

Zu seinem Begleiter ist lediglich bekannt, dass er männlich sein und brauen Harre gehabt haben soll.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu den Tatverdächtigen geben können sich direkt beim Polizeirevier in Rastatt unter der Telefonnummer: 07222 761-0 zu melden.

/ki

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 21-1211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
Internet: http://www.polizei-bw.de/

X (ehemals Twitter): https://x.com/PolizeiOG
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOffenburg

Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei unter der jeweils in der
Pressemitteilung genannten Rufnummer oder über den Polizeinotruf 110
entgegen.

Für Notfälle, aktuelle polizeiliche Einsätze oder sonstige
Hilfeersuchen wählen Sie bitte ausschließlich den Polizeinotruf 110
oder wenden sich an Ihre örtlich zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

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