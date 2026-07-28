Landesfeuerwehrverband Baden-Württemberg e.V.

FWV BW: Thomas Reuter ist CTIF-Kommissionsvorsitzender für Wettbewerbe Landesfeuerwehrverband BW gratuliert

Filderstadt (ots)

Im Rahmen der Internationalen CTIF-Feuerwehrwettbewerbe in Eisenstadt (Österreich) vom 22. bis 26 Juli wurde Thomas Reuter (Abteilungskommandant in Böblingen) zum CTIF-Kommissionsvorsitzenden für Wettbewerbe gewählt.

Gleichzeitig ist Thomas Reuter Fachbereichsleiter Wettbewerbe und Bundeswettbewerbsleiter.

Die Vizepräsidenten Armin Klingenbeck und Klaus Merz waren vor Ort in Eisenstadt: "Wir gratulieren Thomas Reuter und sind stolz, dass ein Vertreter aus Baden-Württemberg dieses wichtige Amt innehat."

Die Kommission kümmert sich um die Organisation und Ausrichtung der Weltmeisterschaften, die alle vier Jahre stattfinden sowie um die Wettbewerbsregeln.

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