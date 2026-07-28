POL-OG: Kehl - Fahrradunfall

Lahr, B415 (ots) - Am Dienstagmorgen hat ein Auffahrunfall auf der B415 eine leicht verletzte Frau zu Folge. Gegen 8:10 Uhr fuhr der Fahrer eines Klein-Lkw auf der B415 in Richtung Autobahn, als er kurz vor dem Bürgerpark verkehrsbedingt anhalten musste. Dies erkannte eine dahinter fahrende Opel-Fahrerin offenbar zu spät und fuhr auf den Pritschenwagen auf. Durch den Aufprall wurde der Opel bis zur Motorhaube unter das Fahrzeug geschoben. Glücklicherweise verletzte sich ...

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