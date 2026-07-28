POL-OG: Kehl - Fahrradunfall
Kehl (ots)
Am Montagmittag kam es an der Kreuzung L75 zu einem Verkehrsunfall, als ein Auto mit einem Fahrrad kollidierte. Die Fahrradfahrerin befuhr gegen 15 Uhr den Gemeindeverbindungsweg von Auenheim in Richtung Neumühl. Beim Einfahren an der Kreuzung L75 kam zur Kollision mit einem vorfahrtsberechtigten PKW. Durch den Zusammenstoß trug die 13-Jährige schwere Verletzung davon, welche in einem nahegelegenen Klinikum medizinisch behandelt werden mussten. An beiden Fahrzeugen entstand Gesamtsachschaden von rund 4.500 Euro.
/ls
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