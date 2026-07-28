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Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Steinach - Brand in einem Heizungsraum

Steinach (ots)

Am frühen Montagabend kam es in einem Wohnhaus im Runzengraben in Steinach zu einem Brand im Heizungsraum.

Nach bisherigen Erkenntnissen geriet aus bislang unbekannten Ursachen neben einem Stückholzofen gelagerte Pappe in Brand. Das Feuer breitete sich daraufhin im gesamten Heizungsraum aus. Der freiwilligen Feuerwehr Steinach gelang es, die Flammen rasch zu löschen, sodass sich der Brand auf den Heizungsraum beschränkte. Der Heizungsraum sowie die darin befindlichen Gegenstände wurden durch das Feuer erheblich beschädigt. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 40.000 Euro geschätzt. Das Wohnhaus bleibt weiterhin bewohnbar. Die Beamten des Polizeireviers Haslach haben die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Der Brandort wurde für weitere Untersuchungen sichergestellt. /ki

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 21-1211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
Internet: http://www.polizei-bw.de/

X (ehemals Twitter): https://x.com/PolizeiOG
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOffenburg

Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei unter der jeweils in der
Pressemitteilung genannten Rufnummer oder über den Polizeinotruf 110
entgegen.

Für Notfälle, aktuelle polizeiliche Einsätze oder sonstige
Hilfeersuchen wählen Sie bitte ausschließlich den Polizeinotruf 110
oder wenden sich an Ihre örtlich zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

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