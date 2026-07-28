POL-OG: Steinach - Brand in einem Heizungsraum
Steinach (ots)
Am frühen Montagabend kam es in einem Wohnhaus im Runzengraben in Steinach zu einem Brand im Heizungsraum.
Nach bisherigen Erkenntnissen geriet aus bislang unbekannten Ursachen neben einem Stückholzofen gelagerte Pappe in Brand. Das Feuer breitete sich daraufhin im gesamten Heizungsraum aus. Der freiwilligen Feuerwehr Steinach gelang es, die Flammen rasch zu löschen, sodass sich der Brand auf den Heizungsraum beschränkte. Der Heizungsraum sowie die darin befindlichen Gegenstände wurden durch das Feuer erheblich beschädigt. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 40.000 Euro geschätzt. Das Wohnhaus bleibt weiterhin bewohnbar. Die Beamten des Polizeireviers Haslach haben die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Der Brandort wurde für weitere Untersuchungen sichergestellt. /ki
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