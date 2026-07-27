Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Vermisstenfahndung -Nachtragsmeldung /Fahndung erledigt-

Kehl (ots)

Kehl - Vermisstenfahndung -Nachtragsmeldung /Fahndung erledigt-

Die Fahndung nach der 63 Jahre alten Frau ist erledigt. Die Vermisste ist wohlauf in Frankreich aufgelaufen und befindet sich dort in medizinischer Betreuung.

/wo

Pressemitteilung vom 2707.2026, 13:44 Uhr

Kehl - Vermisstenfahndung

Vermisstenfahndung Angehörige haben eine 63-jährige Frau als vermisst gemeldet, nachdem seit Donnerstag (16.07.2026) kein Kontakt mehr zu ihr bestand. Die bisherigen Suchmaßnahmen sowie die Überprüfung möglicher Anlaufstellen verliefen ohne Erfolg. Da die 63-Jährige auf Medikamente angewiesen ist, kann eine hilflose Lage nicht ausgeschlossen werden. Die Vermisste ist vermutlich mit einem blauen Opel Corsa mit Kehler Zulassung (KEL-) unterwegs. Sie ist etwa 1,60 Meter groß, von schlanker Statur, hat dunkelbraune Haare und trägt eine Brille. Hinweise zum Aufenthaltsort der Vermissten nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0781 21-2820 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle über den Notruf 110 entgegen.

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