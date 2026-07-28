Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr, B415 - Auffahrunfall

Lahr, B415 (ots)

Am Dienstagmorgen hat ein Auffahrunfall auf der B415 eine leicht verletzte Frau zu Folge. Gegen 8:10 Uhr fuhr der Fahrer eines Klein-Lkw auf der B415 in Richtung Autobahn, als er kurz vor dem Bürgerpark verkehrsbedingt anhalten musste. Dies erkannte eine dahinter fahrende Opel-Fahrerin offenbar zu spät und fuhr auf den Pritschenwagen auf. Durch den Aufprall wurde der Opel bis zur Motorhaube unter das Fahrzeug geschoben. Glücklicherweise verletzte sich die Fahrzeuglenkerin dabei nur leicht. Zur Räumung der Unfallstelle waren Einsatzkräfte der Feuerwehr im Einsatz. Die Straße musste kurzzeitig gesperrt werden. Der Opel wurde abgeschleppt. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 25.000 Euro beziffert.

/ph

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