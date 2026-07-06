Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: Motorrad entzieht sich Kontrolle - Zeugenaufruf

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Montagmorgen wollte eine Streifenbesatzung des Polizeireviers Weinheim eine Person, welche mit einem Motorrad unterwegs war, in der Hammelnbächer Straße gegen 02:10 Uhr kontrollieren.

Die Person jedoch missachtete alle Haltesignale der Beamten und entzog sich durch Beschleunigen ihres Motorrads der Verkehrskontrolle. Die Streifenbesatzung nahm die Verfolgung auf. Die Person fuhr mit ihrem Motorrad über die Bergstraße durch das Stadtgebiet in Richtung Birkenauer Talstraße. Dabei missachtete der oder die Fahrerin mehrere rote Ampeln. Außerdem nutzte er oder sie für eine längere Zeit die Gegenfahrbahn, wodurch mehrere Verkehrsteilnehmer eine Gefahrenbremsung durchführen mussten, um einen Frontalzusammenstoß zu verhindern. Aufgrund der rücksichtslosen Fahrweise der Person und der Gefahren für Unbeteiligte wurde die Verfolgung nach kurzer Zeit eingestellt.

Verkehrsteilnehmer, welche durch das Fahrverhalten gefährdet wurden, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06201/1003-0 beim Polizeirevier Weinheim zu melden.

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