Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Festnahme bei der Ausreisekontrolle

Rheinmünster (ots)

Am Sonntagvormittag (26.07.26) erschien eine 29-jährige französische Staatsangehöre am Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden zur Ausreisekontrolle des Fluges nach Tirana. Aufgrund ihrer Verspätung verpasste sie den Abflug. Die Kontrolle führten die Bundespolizisten vor Ort dennoch durch, dabei konnte eine Ausschreibung zur Festnahme wegen Diebstahls festgestellt werden. Die Frau konnte einen Bekannten erreichen, welcher die geforderte Geldstrafe für sie bezahlte. Dadurch entging sie einer 40-tägigen Haftstrafe.

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