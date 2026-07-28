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Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Muggensturm - Verfolgung und anschließende Kontrolle deckt mehrere Verstöße auf

Muggensturm (ots)

Eine nächtliche Kontrolle in der Veritasstraße endete für einen 22-jähriger Mann in der Nacht zum Dienstag in einer polizeilichen Verfolgung und mehreren Strafverfahren. Gegen 3.45 Uhr war einer Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Gaggenau auf einem Parkplatz ein Opel Corsa mit geöffnetem Kofferraumdeckel aufgefallen. Als der junge Mann die Beamten erblickte, ergriff er die Flucht und rannte eine Böschung hinab, entlang der Veritasstraße in Richtung Heinkelstraße. Den Beamten des Polizeireviers Gaggenau gelang es nach etwa 200 Metern den Mann zu Boden zu bringen. Bei der anschließenden Überprüfung des Fahrzeugs konnte festgestellt werden, dass die am Opel Corsa angebrachten Kennzeichen als verloren gemeldet worden und in den polizeilichen Fahndungssystemen ausgeschrieben waren. Durch die weitere Kontrolle ergab sich, dass der Opel in der Vergangenheit auf eine andere Person zugelassen war, zwischenzeitlich jedoch außer Betrieb gesetzt wurde. Demnach ist davon auszugehen, dass kein gültiger Versicherungsschutz für das Kraftfahrzeug bestand. Da der 22-Jährige weder über Fahrzeugschlüssel noch über einen Eigentumsnachweis verfügte und zudem widersprüchliche Angaben machte, kann derzeit nicht ausgeschlossen werden, dass sowohl der Wagen als auch die Kennzeichen entwendet wurden. Diesen Verdacht erhärtete auch, dass die Verkleidung unterhalb des Lenkrades auf der linken Seite entfernt worden war, was auf einen Startversuch hindeutete. Obwohl der Mann angab, selbst gefahren zu sein, konnte er keine hierfür erforderliche Fahrerlaubnis vorweisen. Wegen des Verdachts der Urkundenfälschung, des Kennzeichendiebstahls, des Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie wegen Verstößen gegen das Pflichtversicherungsgesetz muss sich der 22-Jährige nun verantworten.

/lb

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 21-1211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
Internet: http://www.polizei-bw.de/

X (ehemals Twitter): https://x.com/PolizeiOG
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOffenburg

Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei unter der jeweils in der
Pressemitteilung genannten Rufnummer oder über den Polizeinotruf 110
entgegen.

Für Notfälle, aktuelle polizeiliche Einsätze oder sonstige
Hilfeersuchen wählen Sie bitte ausschließlich den Polizeinotruf 110
oder wenden sich an Ihre örtlich zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

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