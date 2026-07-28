Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Von Exhibitionist belästigt - Polizei bittet um Zeugen

Lahr (ots)

Nachdem am Freitagmittag eine Frau von einem entblößten Mann auf einem Radweg bei Lahr belästigt wurde, haben die Beamten der Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr die 40-jährige Betroffene den Fahrradweg an der L75 bei Lahr. Gegen 13 Uhr passierte sie wohl einen Mann, welcher sich mutmaßlich beim Vorbeifahren die Hose herunterzog und daraufhin mit seinem entblößten Glied Blickkontakt mit der Frau suchte. Nach Aussage der Frau sei der Mann zwischen 20 und 25 Jahren alt, habe ein südländisches Aussehen und er trug ein T-Shirt und eine kurze Hose. Die Ermittler bitten Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zu dem Tatverdächtigen geben können, sich unter der Telefonnummer: 0781 -21-2820 zu melden.

/ls

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