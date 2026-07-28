Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden

Ortenberg - Unbedachte Äußerungen

Baden-Baden / Ortenberg (ots)

Zum wiederholten Mal kam es in den letzten Tagen zu größeren Polizeieinsätzen wegen ausgesprochenen Bedrohungen.

Am Montagabend bedrohte ein 60-jähriger Mann die Mitarbeiter eines Klinikums in Baden-Baden aufgrund einer von ihm empfundenen nicht zufriedenstellenden Behandlung. Die Äußerung, dass er eine Pistole zu Hause habe und diese auch einsetzen wolle, löste seine vorläufige Festnahme und im Anschluss eine Durchsuchung der Wohnung aus. Eine Waffe konnte allerdings nicht festgestellt werden.

Etwa drei Stunden später rückten Polizeibeamte wegen einer Bedrohungslage in Ortenberg aus. Auch hier soll ein Mann durch einen 77-Jährigen verbal mit dem Einsatz einer Schusswaffe bedroht worden sein, weil er mit seinem Hund unberechtigt über ein Grundstück gelaufen sein soll. Eine Waffe konnte auch hier nicht aufgefunden werden.

Die Polizei weist daraufhin, dass unbedachte, impulsive oder leichtfertige Drohungen oftmals größere Einsätze von Polizei- und Rettungskräften nach sich ziehen können. Wenn jemand "einem anderen Menschen die Begehung einer rechtswidrigen Tat gegen ihn oder einer nahestehenden Person androht", erfüllt dies den Tatbestand einer Bedrohung nach dem Strafgesetzbuch und kann durch die Justiz mit Freiheits- oder Geldstrafe geahndet werden. Überdies können solche Polizeieinsätze auch für den Auslöser unangenehme Konsequenzen haben und ihn gar Gefahr bringen. Durch Einsätze dieser Art entstehen bei der Polizei und den Rettungskräften Kosten. In der Regel prüft die Polizei, ob diese Kosten einem Verursacher auferlegt werden können.

/vo

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell