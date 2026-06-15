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Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Unbekannte beschädigen Haustür - Zeugen gesucht - #polsiwi

Freudenberg (ots)

Freitagnachmittag (12.06.2026) haben bislang unbekannte Täter eine Haustür in der Straße "Im Hähnchen" in Niederndorf beschädigt.

Ersten Erkenntnissen wurde zwischen 16 Uhr und 16:15 Uhr die Scheibe der Haustür eines leerstehenden Einfamilienhauses beschädigt. Ob es sich bei der Beschädigung um eine Vorbereitungshandlung für weitere Straftaten gehandelt hat, ist Gegenstand der Ermittlungen.

Es entstand ein Sachschaden von rund 50 Euro.

Das zuständige Kriminalkommissariat hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen um Hinweise unter der Rufnummer 0271 / 7099 - 0.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0271 - 7099 1222
E-Mail: pressestelle.siegen-wittgenstein@polizei.nrw.de
https://siegen-wittgenstein.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell

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