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Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gengenbach, Haigerach - Aus Auto gerettet

Gengenbach, Haigerach (ots)

Nach einem Unfall am Mittwochmittag mussten Beamte des Polizeipostens Gengenbach eine VW-Fahrerin aus deren Auto retten. Die Frau war gegen 12:50 Uhr im Rahmen eines Wendemanövers von der Fahrbahn abgekommen und drohte mit ihrem Kleinwagen in den zwei Meter tiefer liegenden Bach Haigerach, etwa auf halber Strecke zwischen Gengenbach und Haigerach, zu rutschen. Während die Frau augenscheinlich unverletzt in die Obhut des Rettungsdienstes übergeben werden konnte, musste die ebenfalls alarmierte Feuerwehr das Fahrzeug gegen ein weiteres Abrutschen in den Bach sichern und schließlich bergen. Die Seniorin wurde vorsorglich in eine Klinik gebracht. An ihrem Fahrzeug entstand offenbar kein erkennbarer Schaden.

/rs

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 21-1211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
Internet: http://www.polizei-bw.de/

X (ehemals Twitter): https://x.com/PolizeiOG
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOffenburg

Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei unter der jeweils in der
Pressemitteilung genannten Rufnummer oder über den Polizeinotruf 110
entgegen.

Für Notfälle, aktuelle polizeiliche Einsätze oder sonstige
Hilfeersuchen wählen Sie bitte ausschließlich den Polizeinotruf 110
oder wenden sich an Ihre örtlich zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

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