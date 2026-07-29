POL-OG: Gengenbach, Haigerach - Aus Auto gerettet
Gengenbach, Haigerach (ots)
Nach einem Unfall am Mittwochmittag mussten Beamte des Polizeipostens Gengenbach eine VW-Fahrerin aus deren Auto retten. Die Frau war gegen 12:50 Uhr im Rahmen eines Wendemanövers von der Fahrbahn abgekommen und drohte mit ihrem Kleinwagen in den zwei Meter tiefer liegenden Bach Haigerach, etwa auf halber Strecke zwischen Gengenbach und Haigerach, zu rutschen. Während die Frau augenscheinlich unverletzt in die Obhut des Rettungsdienstes übergeben werden konnte, musste die ebenfalls alarmierte Feuerwehr das Fahrzeug gegen ein weiteres Abrutschen in den Bach sichern und schließlich bergen. Die Seniorin wurde vorsorglich in eine Klinik gebracht. An ihrem Fahrzeug entstand offenbar kein erkennbarer Schaden.
/rs
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