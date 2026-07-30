Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bühl - Von Fahrbahn abgekommen und Ampelmast beschädigt

Bühl (ots)

Sachschaden in Höhe von rund 6.000 Euro sind die Folge eines Verkehrsunfalls in den frühen Donnerstagmorgenstunden an der Kreuzung der L85 zur Sandbachstraße. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 21-jähriger Autofahrer gegen 2 Uhr die L85 von Bühl kommend und wollte in der ampelgeregelten Kreuzung nach links in die Sandbachstraße abbiegen. Nach eigenen Angaben wurde er durch den Gegenverkehr geblendet und schätzte dadurch den weiteren Fahrbahnverlauf falsch ein. In der Folge überfuhr er den mittigen Verkehrsteiler, kollidierte zunächst mit einem Verkehrszeichen und prallte anschließend mit der Fahrzeugfront gegen einen Ampelmast. Durch den Aufprall geriet der Ampelmast in leichte Schräglage, zudem fielen die Lampenschirme der Lichtzeichenanlage herunter. Der entstandene Gesamtsachschaden wird auf etwa 6.000 Euro geschätzt. Das Fahrzeug blieb fahrbereit. Im Zusammenhang mit dem Unfall soll nach Angaben des 21-jährigen ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer mit seinem Fahrzeug über eines der auf der Fahrbahn liegenden Trümmerteile gefahren sein. Der Unbekannte soll seine Fahrt anschließend jedoch fortgesetzt haben, ohne einen möglichen Schaden geltend zu machen. Hinweise zu dem Fahrzeug oder dem mutmaßlichen Fahrer liegen derzeit nicht vor. /jg

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