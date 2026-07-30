PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bühl - Von Fahrbahn abgekommen und Ampelmast beschädigt

Bühl (ots)

Sachschaden in Höhe von rund 6.000 Euro sind die Folge eines Verkehrsunfalls in den frühen Donnerstagmorgenstunden an der Kreuzung der L85 zur Sandbachstraße. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 21-jähriger Autofahrer gegen 2 Uhr die L85 von Bühl kommend und wollte in der ampelgeregelten Kreuzung nach links in die Sandbachstraße abbiegen. Nach eigenen Angaben wurde er durch den Gegenverkehr geblendet und schätzte dadurch den weiteren Fahrbahnverlauf falsch ein. In der Folge überfuhr er den mittigen Verkehrsteiler, kollidierte zunächst mit einem Verkehrszeichen und prallte anschließend mit der Fahrzeugfront gegen einen Ampelmast. Durch den Aufprall geriet der Ampelmast in leichte Schräglage, zudem fielen die Lampenschirme der Lichtzeichenanlage herunter. Der entstandene Gesamtsachschaden wird auf etwa 6.000 Euro geschätzt. Das Fahrzeug blieb fahrbereit. Im Zusammenhang mit dem Unfall soll nach Angaben des 21-jährigen ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer mit seinem Fahrzeug über eines der auf der Fahrbahn liegenden Trümmerteile gefahren sein. Der Unbekannte soll seine Fahrt anschließend jedoch fortgesetzt haben, ohne einen möglichen Schaden geltend zu machen. Hinweise zu dem Fahrzeug oder dem mutmaßlichen Fahrer liegen derzeit nicht vor. /jg

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 21-1211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
Internet: http://www.polizei-bw.de/

X (ehemals Twitter): https://x.com/PolizeiOG
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOffenburg

Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei unter der jeweils in der
Pressemitteilung genannten Rufnummer oder über den Polizeinotruf 110
entgegen.

Für Notfälle, aktuelle polizeiliche Einsätze oder sonstige
Hilfeersuchen wählen Sie bitte ausschließlich den Polizeinotruf 110
oder wenden sich an Ihre örtlich zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Alle Meldungen Alle
  • 29.07.2026 – 14:56

    POL-OG: Kehl/Goldscheuer - Unerlaubtes Grillen trotz Waldbrandgefahr

    Kehl/Goldscheuer (ots) - Mehrere Jugendliche haben am Dienstagabend trotz der aktuell hohen Waldbrandgefahr einen öffentlichen Grillplatz in Goldscheuer ohne die erforderliche Anmeldung bei der Gemeinde genutzt. Nach bisherigen Erkenntnissen entzündete die Gruppe dort ein Grillfeuer, obwohl aufgrund der anhaltenden Trockenheit und der hohen Waldbrandgefahr besondere ...

    mehr
  • 29.07.2026 – 14:47

    POL-OG: Rastatt - Spirituosendiebstahl- Polizei bittet um Zeugenhinweise

    Rastatt (ots) - Nachdem es in der Nacht auf Montag zum Diebstahl eines Sattelaufliegers durch zwei Unbekannte kam, haben die Beamten des Polizeireviers Rastatt die Ermittlungen aufgenommen. Gegen 24 Uhr fuhren vermutlich zwei Unbekannte mit einer weißen Zugmaschine in die Rotackerstraße in Rastatt und hängten augenscheinlich einen dort abgestellten Sattelauflieger ...

    mehr
  • 29.07.2026 – 14:40

    POL-OG: Gengenbach, Haigerach - Aus Auto gerettet

    Gengenbach, Haigerach (ots) - Nach einem Unfall am Mittwochmittag mussten Beamte des Polizeipostens Gengenbach eine VW-Fahrerin aus deren Auto retten. Die Frau war gegen 12:50 Uhr im Rahmen eines Wendemanövers von der Fahrbahn abgekommen und drohte mit ihrem Kleinwagen in den zwei Meter tiefer liegenden Bach Haigerach, etwa auf halber Strecke zwischen Gengenbach und Haigerach, zu rutschen. Während die Frau ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren