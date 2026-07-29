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Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl/Goldscheuer - Unerlaubtes Grillen trotz Waldbrandgefahr

Kehl/Goldscheuer (ots)

Mehrere Jugendliche haben am Dienstagabend trotz der aktuell hohen Waldbrandgefahr einen öffentlichen Grillplatz in Goldscheuer ohne die erforderliche Anmeldung bei der Gemeinde genutzt. Nach bisherigen Erkenntnissen entzündete die Gruppe dort ein Grillfeuer, obwohl aufgrund der anhaltenden Trockenheit und der hohen Waldbrandgefahr besondere Vorsicht geboten ist. Ein aufmerksamer Bürger sprach die Jugendlichen auf ihr Verhalten an. Im Verlauf des Gesprächs entwickelte sich ein Streit, woraufhin der Mann die Polizei verständigte. Als die Beamten eintrafen, war die Gruppe bereits dabei, die Örtlichkeit zu verlassen. Die Jugendlichen zeigten sich nur wenig einsichtig und brachten kaum Verständnis für die bestehende Gefahrenlage auf. Die Polizeibeamten sprachen gegenüber der Gruppe einen Platzverweis aus. Angesichts der anhaltenden Trockenheit und der hohen Waldbrandgefahr, welche zuletzt auch einige Flächenbrände zur Folge hatten, weist die Polizei daraufhin:

Bitte werfen Sie keine Zigarettenkippen arglos weg. Wird ein Feuer oder Rauch im Wald entdeckt, muss unverzüglich der Notruf 112 oder 110 mit einer präzisen Ortsangabe verständigt werden. Notfalls sollte der Anrufer das Eintreffen der Feuerwehr abwarten und den Ort des Geschehens zeigen. Wer in den Wald geht, sollte die Zufahrtswege freihalten und die Fahrzeuge an dafür geeigneten Stellen parken. Auf trockenen Gräsern kann aber schon ein heiß gelaufener Auto-Katalysator einen Brand entfachen.

/ki

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 21-1211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
Internet: http://www.polizei-bw.de/

X (ehemals Twitter): https://x.com/PolizeiOG
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOffenburg

Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei unter der jeweils in der
Pressemitteilung genannten Rufnummer oder über den Polizeinotruf 110
entgegen.

Für Notfälle, aktuelle polizeiliche Einsätze oder sonstige
Hilfeersuchen wählen Sie bitte ausschließlich den Polizeinotruf 110
oder wenden sich an Ihre örtlich zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

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