Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten

Kröpelin (ots)

Am heutigen Tag ereignete sich ein Verkehrsunfall, bei welchem drei Personen verletzt wurden. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 19-jähriger mit seinem PKW gegen 13:37 Uhr die B 105 von Kröpelin in Richtung Neubukow. Ca. 100m vor dem Abzweig Sandhagen kam er aus bislang ungeklärter Ursache nach links in den Gegenverkehr ab. Dort kollidierte er mit einem entgegenkommenden Fahrzeug, in welchem sich die 66-jährige Fahrerin und ein 69-jähriger Mitfahrer befand. Alle drei Personen erlitten schwere Verletzungen und wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. An den Fahrzeugen entstand ein geschätzter Schaden von 25.000,-EUR. Zur Klärung des Sachverhaltes wurde ein Sachverständiger der Dekra hinzugezogen. Durch die Kriminalpolizei wird zum genauen Unfallhergang und zur Unfallursache ermittelt. Kjell Kasbohm Polizeiführer vom Dienst Polizeipräsidium Rostock Dezernat 1, Einsatzleitstelle Straße der Demokratie 1 18196 Waldeck

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