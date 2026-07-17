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Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten

Kröpelin (ots)

Am heutigen Tag ereignete sich ein Verkehrsunfall, bei welchem drei 
Personen verletzt wurden. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 
19-jähriger mit seinem PKW gegen 13:37 Uhr die B 105 von Kröpelin in 
Richtung Neubukow. Ca. 100m vor dem Abzweig Sandhagen kam er aus 
bislang ungeklärter Ursache nach links in den Gegenverkehr ab. Dort 
kollidierte er mit einem entgegenkommenden Fahrzeug, in welchem sich 
die 66-jährige Fahrerin und ein 69-jähriger Mitfahrer befand. Alle 
drei Personen erlitten schwere Verletzungen und wurden in umliegende 
Krankenhäuser gebracht. An den Fahrzeugen entstand ein geschätzter 
Schaden von 25.000,-EUR. Zur Klärung des Sachverhaltes wurde ein 
Sachverständiger der Dekra hinzugezogen. Durch die Kriminalpolizei 
wird zum genauen Unfallhergang und zur Unfallursache ermittelt.

Kjell Kasbohm
Polizeiführer vom Dienst
Polizeipräsidium Rostock
Dezernat 1, Einsatzleitstelle
Straße der Demokratie 1
18196 Waldeck

Rückfragen bitte an:

Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 038208 888-2110
E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de

Rückfragen zu Bürozeiten:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Telefon: 038208 888-2040
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

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