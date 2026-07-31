POL-OG: Kuppenheim - Ehrliche Finder bringen gestohlenen E-Scooter zurück - Mit guten Nachrichten ins Wochenende
Kuppenheim (ots)
Dank des aufmerksamen Handelns mehrerer Jugendlichen konnte ein gestohlener E-Scooter am Mittwochnachmittag wieder an seine Besitzerin zurückgegeben werden. Die Jugendlichen entdeckten den E-Scooter gegen 15:10 Uhr im Gewerbekanal auf Höhe des Stadions in Kuppenheim und bargen ihn. Anschließend informierten sie die Polizei über ihren Fund. Eine Überprüfung der Fahrzeugidentifikationsnummer ergab, dass der E-Scooter Anfang Juli in Rastatt als gestohlen gemeldet worden war. Die Beamten konnten das Fahrzeug daraufhin seiner rechtmäßigen Besitzerin zurückgeben. Die Polizei bedankt sich bei den Findern für ihr vorbildliches Verhalten.
/jg
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