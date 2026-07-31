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Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden
A5 - Schwerer Verkehrsunfall

Baden-Baden / A5 - Schwerer Verkehrsunfall (ots)

Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Freitagmorgen auf der A5 in Fahrtrichtung Süden im Bereich der Anschlussstelle Rastatt-Süd. Gegen 8:20 Uhr fuhr ein Ford-Fahrer auf der linken Fahrspur, als er aus bisher unbekannten Gründen ins Schleudern geriet und mit einem auf der mittleren Spur fahrenden BMW kollidierte. Beide Fahrzeuge überschlugen sich in der Folge und kamen auf den Autodächern zum Liegen. Nach ersten Erkenntnissen wurden die Fahrzeuginsassen zum Teil schwer verletzt. Ein Rettungshubschrauber ist im Einsatz. Die Fahrbahn in Fahrtrichtung Süden ist voll gesperrt, Umleitungen wurden eingerichtet. /vo

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 21-1211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
Internet: http://www.polizei-bw.de/

X (ehemals Twitter): https://x.com/PolizeiOG
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOffenburg

Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei unter der jeweils in der
Pressemitteilung genannten Rufnummer oder über den Polizeinotruf 110
entgegen.

Für Notfälle, aktuelle polizeiliche Einsätze oder sonstige
Hilfeersuchen wählen Sie bitte ausschließlich den Polizeinotruf 110
oder wenden sich an Ihre örtlich zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

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