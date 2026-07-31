POL-OG: Baden-Baden
A5 - Schwerer Verkehrsunfall
Baden-Baden / A5 - Schwerer Verkehrsunfall (ots)
Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Freitagmorgen auf der A5 in Fahrtrichtung Süden im Bereich der Anschlussstelle Rastatt-Süd. Gegen 8:20 Uhr fuhr ein Ford-Fahrer auf der linken Fahrspur, als er aus bisher unbekannten Gründen ins Schleudern geriet und mit einem auf der mittleren Spur fahrenden BMW kollidierte. Beide Fahrzeuge überschlugen sich in der Folge und kamen auf den Autodächern zum Liegen. Nach ersten Erkenntnissen wurden die Fahrzeuginsassen zum Teil schwer verletzt. Ein Rettungshubschrauber ist im Einsatz. Die Fahrbahn in Fahrtrichtung Süden ist voll gesperrt, Umleitungen wurden eingerichtet. /vo
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