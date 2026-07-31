Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Festnahme und Haft nach Diebstahl - Mit guten Nachrichten ins Wochenende

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Lahr (ots)

Am Dienstagnachmittag konnte in der Lahrer Innenstadt ein fliehender Mann, welcher unmittelbar zuvor einen Ladendiebstahl begangen haben soll, vorläufig festgenommen werden. Gegen 14:45 Uhr betrat ein polizeibekannter 49-Jähriger den Eingangsbereich eines Modegeschäfts in der Marktstraße, wo er augenscheinlich mehrere Kleidungsstücke im Wert von rund 800 Euro entwendete. Die Geschehnisse konnten von einer Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Lahr beobachtet werden, welche ihn nach seinem darauffolgenden mutmaßlichen Fluchtversuch vorläufig festnehmen konnten. Gegen den Mann sind bereits zwei Verfahren wegen gewerbsmäßigen Diebstahls anhängig. Der deutsche Staatsangehörige wurde am Folgetag einem Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Offenburg vorgeführt. Der von der Staatsanwaltschaft Offenburg beantragte Haftbefehl wegen gewerbsmäßigen Diebstahls wurde aufgrund Wiederholungsgefahr in Vollzug gesetzt und der 49-Jährige im Anschluss in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

/ls

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