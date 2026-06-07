Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Münchweiler a.d.R. (ots)

Am Samstag, den 06.06.2026 gegen 23:50 Uhr, verursachte ein 59-jähriger Fahrer aus dem Kreis Südwestpfalz einen Verkehrsunfall. Der Mann stieß mit seinem PKW VW Passat in der Römerstraße in Münchweiler gegen einen geparkten Opel Astra. Das Fahrzeug wurde hierdurch stark beschädigt. Der verantwortliche Fahrer entfernte sich zunächst unerlaubt von der Unfallstelle, konnte jedoch im Nachgang aufgrund von Zeugenwahrnehmungen ermittelt werden. Der alkoholisierte Fahrer wurde an seiner Wohnanschrift mit 2,03 Promille festgestellt. In der Folge wurde die Entnahme einer Blutprobe angeordnet. Der Führerschein wurde einbehalten. An dem geparkten Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von ca. 5000 Euro. Auf den Mann kommen nun Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung, Trunkenheit im Verkehr und Verkehrsunfallflucht zu. |pips

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