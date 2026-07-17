Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfälle

Aalen (ots)

Obergröningen: Von der Fahrbahn abgekommen

Am Donnerstag befuhr ein 22-jähriger Ford-Fahrer gegen 23 Uhr die L1158 von Untergröningen nach Eschach/Obergröningen. Nach einer leichten Linkskurve geriet er aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Am Fahrzeug entstand Totalschaden in Höhe von rund 7000 Euro. Der 22-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt.

Schwäbisch Gmünd: Vorfahrt missachtet

Eine 61-jährige Toyota-Fahrerin bog am Donnerstag gegen 20:45 Uhr vom Schulzentrum nach links in die Scheffoldstraße ab. Hierbei übersah sie einen dort in Fahrtrichtung Bettringen fahrenden 41-jährigen Mitsubishi-Fahrer. Es kam zur Kollision, wodurch ein Schaden in Höhe von rund 4000 Euro entstand.

Schwäbisch Gmünd/Hussenhofen: Unfallflucht

Zwischen Mittwoch, 18:30 Uhr und Donnerstag, 10 Uhr beschädigte ein unbekannter PKW-Fahrer beim Vorbeifahren einen im Eibersbachweg geparkten Daimler Benz. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend vom Unfallort. Der Schaden beläuft sich auf etwa 500 Euro. Hinweise erbittet die Polizei Schwäbisch Gmünd unter 07171/3580.

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