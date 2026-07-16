Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem Jugendlichen

Aalen (ots)

Seit dem 27.06.2026 wird ein Jugendlicher aus Aalen vermisst. Der Teenager verließ an diesem Tag sein Elternhaus und kehrte nicht wieder zurück. Zuletzt wurde der Jugendliche am 09.07.2026 in Oberkochen gesehen.

Weitere Informationen und ein Lichtbild sind unter folgendem Link abrufbar:

https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/aalen-vermisstenfahndung/

Hinweise nimmt das Polizeipräsidium Aalen unter der Telefonnummer 07361 5800 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

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