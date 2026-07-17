POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfallflucht
Aalen (ots)
Crailsheim: Unfallflucht
Am Donnerstag zwischen 18:00 Uhr und 19:20 Uhr beschädigte ein unbekannter Pkw-Fahrer den in der Reinthalerstraße geparkten Opel einer 42-Jährigen. Der Sachschaden liegt bei schätzungsweise 800,00 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise nimmt das Polizeirevier Crailsheim unter der Rufnummer 07951 4800 entgegen.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Aalen
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: (49) 7361/580-111
E-Mail: Aalen.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/
Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell