PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Aalen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfallflucht

Aalen (ots)

Crailsheim: Unfallflucht

Am Donnerstag zwischen 18:00 Uhr und 19:20 Uhr beschädigte ein unbekannter Pkw-Fahrer den in der Reinthalerstraße geparkten Opel einer 42-Jährigen. Der Sachschaden liegt bei schätzungsweise 800,00 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise nimmt das Polizeirevier Crailsheim unter der Rufnummer 07951 4800 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: (49) 7361/580-111
E-Mail: Aalen.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Aalen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Aalen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Aalen
Alle Meldungen Alle
  • 16.07.2026 – 14:58

    POL-AA: Ostalbkreis: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem Jugendlichen

    Aalen (ots) - Seit dem 27.06.2026 wird ein Jugendlicher aus Aalen vermisst. Der Teenager verließ an diesem Tag sein Elternhaus und kehrte nicht wieder zurück. Zuletzt wurde der Jugendliche am 09.07.2026 in Oberkochen gesehen. Weitere Informationen und ein Lichtbild sind unter folgendem Link abrufbar: https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/aalen-vermisstenfahndung/ ...

    mehr
  • 16.07.2026 – 13:17

    POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Diebstahl aus Gartengrundstück

    Aalen (ots) - Gaildorf: Diebstahl aus Gartengrundstück Am frühen Samstagmorgen gegen 03:30 Uhr verschaffte sich ein Dieb Zutritt zu einem Gartengrundstück In der Eschenau und entwendete dort einen Flächenregner und weiteres Gartenzubehör. Der Polizeiposten Gaildorf hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht unter der Telefonnummer 07971 95090 nach Zeugenhinweisen. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren