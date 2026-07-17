POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfallflucht

Aalen (ots) - Seit dem 27.06.2026 wird ein Jugendlicher aus Aalen vermisst. Der Teenager verließ an diesem Tag sein Elternhaus und kehrte nicht wieder zurück. Zuletzt wurde der Jugendliche am 09.07.2026 in Oberkochen gesehen. Weitere Informationen und ein Lichtbild sind unter folgendem Link abrufbar: https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/aalen-vermisstenfahndung/ ...

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