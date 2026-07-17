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Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Zahlreiche Einsätze wegen Unwetter

Aalen (ots)

Am gestrigen Abend, im Zeitraum zwischen 20:30 Uhr und 00:30 Uhr kam es im Rems-Murr-Kreis zu 37 polizeilichen Einsätzen wegen der durchziehenden Unwetter. In der überwiegenden Anzahl mussten Einsatzkräfte wegen umgestürzter Bäume und Überspülungen ausrücken. Durch umstürzende Bäume wurden in Backnang-Sachsenweiler, in der Sachsenweiler Steige, zwei Häuser stark beschädigt und ein Sachschaden von geschätzt etwa 100.000 Euro verursacht. Auch im Akazienweg stürzte ein Baum auf ein Haus. Es entstand dabei ein geschätzter Schaden von etwa 15.000 Euro. In Welzheim wurde ein Auto durch herabfallende Äste im Bereich der Motorhaube beschädigt. Der Sachschaden hier beträgt etwa 3000 Euro. Zudem wurden Stromausfälle in den Bereichen Welzheim, Kaisersbach, Alfdorf, Berglen und Weinstadt gemeldet. Zusammen betrachtet summiert sich der Unwetterschaden auf insgesamt etwa 120.000 Euro. Nach aktuellen Erkenntnissen kam es zu keinen Verletzten.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: 07361 580105
E-Mail: aalen.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

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