Feuerwehr Gronau

FW Gronau: Feuer in Lagerhalle am Heerweg

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Gronau (ots)

Kurz nach 13 Uhr rückte die Feuerwehr Gronau am heutigen Donnerstag mit dem Alarmierungsstichwort "Feuer" zum Heerweg in Gronau aus. Bereits die ersten Meldungen deuteten auf einen Brand in einem Lagerraum eines dortigen Hallenkomplexes hin.

Beim Eintreffen der ersten Kräfte bestätigte sich die Lage rasch: Ein rund 10 mal 10 Meter großer Lagerraum stand bereits in voller Ausdehnung in Flammen. Angesichts des Ausmaßes und der Dynamik des Brandes erhöhte die Einsatzleitung das Alarmierungsstichwort umgehend auf "Feuer Groß" und alarmierte weitere Kräfte nach.

Aufgrund der starken Rauchentwicklung wurde die Bevölkerung in der Umgebung des Einsatzortes gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Die entsprechende Warnung wurde auch über die Warn-App NINA verbreitet.

Um dem Feuer wirkungsvoll Einhalt zu gebieten, gingen die Einsatzkräfte unter schwerem Atemschutz zeitgleich über zwei Seiten zur Brandbekämpfung vor. Dank des koordinierten Vorgehens gelang es, den Brand vergleichsweise zügig unter Kontrolle zu bringen. Deutlich aufwendiger gestalteten sich die anschließenden Nachlöscharbeiten: Um auch verborgene Glutnester im Inneren sicher zu löschen, musste der der Lagerraum mit einem Bagger geöffnet werden.

Insgesamt dauerte der Einsatz rund dreieinhalb Stunden. Im Einsatz waren etwa 75 Kräfte beide Löschzüge aus Gronau und Epe der Feuerwehr Gronau rückten aus. Zur Absicherung der Einsatzstelle und zum Schutz der Einsatzkräfte musste der Heerweg zeitweise vollständig gesperrt werden; im weiteren Einsatzverlauf konnte die Straße jedoch wieder für den Verkehr freigegeben werden.

Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand. Die Brandursache ist derzeit noch nicht geklärt. Die Feuerwehr Gronau übergab die Einsatzstelle im Anschluss an die Polizei, die nun die weiteren Ermittlungen zur Brandursache übernimmt.

Die Feuerwehr Gronau bedankt sich bei den Anwohnerinnen und Anwohnern für ihr Verständnis während der Sperrung des Heerwegs.

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