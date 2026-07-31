Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bad Rippoldsau-Schapbach

Kehl - Entflohene Kühe eingefangen - Mit guten Nachrichten ins Wochenende

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Bad Rippoldsau-Schapbach / Kehl (ots)

In der Nacht auf Donnerstag konnten in Bad Rippoldsau-Schapbach sechs entlaufene Kühe mit ihrem Besitzer wiedervereint werden. Gegen 0:45 Uhr stellten die Beamten des Polizeireviers Haslach per Zufall fest, dass sich wohl sechs entlaufene Kühe auf der Rippoldsauer Straße aufhielten. Bei einer Anwohnerbefragung konnte der Besitzer der Kühe schnell ausfindig gemacht werden. In der Zwischenzeit halfen angrenzende Bauern die Kühe bis zum Eintreffen des Besitzers einzuzäunen. Gegen 1:30 Uhr traf dieser dann ein und nahm sich seiner Kühe wieder an.

Bereits am Sonntagmittag hat eine freilaufende Kuh auf dem Gelände des Flugplatzes in Kehl einen Polizeieinsatz ausgelöst. Das Tier soll bereits mehrere Tage zuvor im Bereich des Rheinvorlandes unterwegs gewesen sein. Nachdem sich die Kuh zeitweise auf dem Flugplatzgelände sowie in der Nähe der L75 aufgehalten hatte, wurde der Tierhalter verständigt, der sich umgehend auf den Weg nach Kehl machte. Bis zu dessen Eintreffen beobachteten Polizeibeamte gemeinsam mit zwei freiwilligen Helfern das Tier und verhinderten, dass es auf die Fahrbahn lief. Gegen 13:30 Uhr konnte die Kuh schlussendlich unverletzt eingefangen und dem Verantwortlichen übergeben werden.

/ls /ki

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