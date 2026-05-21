Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Weingarten

Alkoholisiert am Steuer

Nach einer Verkehrskontrolle in der Nacht auf Donnerstag ermittelt das Polizeirevier Weingarten gegen einen 23-Jährigen wegen des Verdachts der Trunkenheitsfahrt. Eine Polizeistreife hatte den Autofahrer zu einer allgemeinen Verkehrskontrolle gestoppt und dabei deutlichen Alkoholgeruch beim 23-Jährigen bemerkt. Ein Alkoholvortest erhärtete den Verdacht der Beamten und zeigte knapp über 1,1 Promille an. Der junge Mann musste seinen Pkw folglich stehen lassen und in einem Krankenhaus eine Blutprobe abgeben. Den Führerschein des 23-Jährigen stellten die Beamten sicher.

Wangen im Allgäu

Verkehrskontrolle

Deutlich über 0,5 Promille zeigte der Alkoholvortest bei einem 63 Jahre alten Autofahrer an, der am Mittwochmittag von einer Streife des Polizeireviers Wangen im Allgäu zu einer allgemeinen Verkehrskontrolle gestoppt wurde. Bei der Überprüfung der Verkehrstüchtigkeit fiel den Beamten die Alkoholisierung des Mannes auf. Der 63-Jährige musste seinen Wagen stehen lassen und auf dem örtlichen Polizeirevier einen gerichtsverwertbaren Alkoholtest durchführen. Den Fahrer erwarten nun ein Fahrverbot sowie ein Bußgeld von mehreren hundert Euro.

Vogt

Polizei ermittelt nach Mülleimerbrand wegen Sachbeschädigung

Wegen Sachbeschädigung ermittelt das Polizeirevier Wangen im Allgäu nach einem Mülleimerbrand an einer Bushaltestelle in der Ravensburger Straße. Die Feuerwehr war kurz vor 21 Uhr zu dem brennenden Mülleimer ausgerückt und löschte diesen zügig, sodass sich das Feuer nicht weiter ausbreiten konnte. Ersten Hinweisen zufolge sollen sich kurz vor dem Brand drei Jugendliche im Bereich des Mülleimers aufgehalten haben und weggerannt sein. Ob diese möglicherweise in Verbindung mit dem Feuer stehen, ist derzeit noch unklar. Das Polizeirevier Wangen im Allgäu bittet Personen, die Angaben zu dem Mülleimerbrand machen können, insbesondere zu der Brandentstehung und den bislang unbekannten Jugendlichen, sich unter Tel. 07522/984-0 zu melden. Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann noch nicht beziffert werden.

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