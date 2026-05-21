PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ravensburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Weingarten

Alkoholisiert am Steuer

Nach einer Verkehrskontrolle in der Nacht auf Donnerstag ermittelt das Polizeirevier Weingarten gegen einen 23-Jährigen wegen des Verdachts der Trunkenheitsfahrt. Eine Polizeistreife hatte den Autofahrer zu einer allgemeinen Verkehrskontrolle gestoppt und dabei deutlichen Alkoholgeruch beim 23-Jährigen bemerkt. Ein Alkoholvortest erhärtete den Verdacht der Beamten und zeigte knapp über 1,1 Promille an. Der junge Mann musste seinen Pkw folglich stehen lassen und in einem Krankenhaus eine Blutprobe abgeben. Den Führerschein des 23-Jährigen stellten die Beamten sicher.

Wangen im Allgäu

Verkehrskontrolle

Deutlich über 0,5 Promille zeigte der Alkoholvortest bei einem 63 Jahre alten Autofahrer an, der am Mittwochmittag von einer Streife des Polizeireviers Wangen im Allgäu zu einer allgemeinen Verkehrskontrolle gestoppt wurde. Bei der Überprüfung der Verkehrstüchtigkeit fiel den Beamten die Alkoholisierung des Mannes auf. Der 63-Jährige musste seinen Wagen stehen lassen und auf dem örtlichen Polizeirevier einen gerichtsverwertbaren Alkoholtest durchführen. Den Fahrer erwarten nun ein Fahrverbot sowie ein Bußgeld von mehreren hundert Euro.

Vogt

Polizei ermittelt nach Mülleimerbrand wegen Sachbeschädigung

Wegen Sachbeschädigung ermittelt das Polizeirevier Wangen im Allgäu nach einem Mülleimerbrand an einer Bushaltestelle in der Ravensburger Straße. Die Feuerwehr war kurz vor 21 Uhr zu dem brennenden Mülleimer ausgerückt und löschte diesen zügig, sodass sich das Feuer nicht weiter ausbreiten konnte. Ersten Hinweisen zufolge sollen sich kurz vor dem Brand drei Jugendliche im Bereich des Mülleimers aufgehalten haben und weggerannt sein. Ob diese möglicherweise in Verbindung mit dem Feuer stehen, ist derzeit noch unklar. Das Polizeirevier Wangen im Allgäu bittet Personen, die Angaben zu dem Mülleimerbrand machen können, insbesondere zu der Brandentstehung und den bislang unbekannten Jugendlichen, sich unter Tel. 07522/984-0 zu melden. Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann noch nicht beziffert werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ravensburg
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Christian Sugg
Telefon: 0751 803-1010
E-Mail: ravensburg.pp.pressestelle@polizei.bwl.de
https://www.polizei-ravensburg.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ravensburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ravensburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ravensburg
Alle Meldungen Alle
  • 21.05.2026 – 14:18

    PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

    Bodenseekreis (ots) - Friedrichshafen Jugendliche werfen Steine gegen Wohnungstüren - Zeugen gesucht Nach einer Sachbeschädigung am Mittwochabend kurz nach 18 Uhr an einem Mehrfamilienhaus im Max-Planck-Weg im Ortsteil Wiggenhausen sucht das Polizeirevier Friedrichshafen nach Zeugen. Zwei bis drei bislang unbekannte Jugendliche warfen einen faustgroßen Stein gegen zwei Wohnungseingangstüren. Die Bewohner wurden durch ...

    mehr
  • 21.05.2026 – 14:00

    PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

    Landkreis Sigmaringen (ots) - Gammertingen Unter Drogeneinfluss gefahren Mutmaßlich unter Drogeneinwirkung stand ein 34-jähriger Pkw-Lenker, der von einer Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Sigmaringen am späten Mittwochabend in Gammertingen kontrolliert wurde. Nachdem der Mann im Gespräch deutliche Auffälligkeiten zeigte, schlug ein daraufhin durchgeführter Vortest positiv auf THC an. Der 34-Jährige musste ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren