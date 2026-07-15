Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden, Lichtental - Einbruch in Scheune und Eigentümer mit Steinen beworfen - Polizei sucht Zeugen

Baden-Baden, Lichtental (ots)

Nach einem Einbruch in eine Scheune mit darauffolgender Körperverletzung in der Beuerner Straße haben die Beamten des Polizeireviers Baden-Baden die Ermittlungen aufgenommen und bitten um Zeugenhinweise. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch besagte Scheune aufgebrochen und wurden offenbar Gartengeräte entwendet. Als der Eigentümer zu diesem Zeitpunkt, gegen 0:45 Uhr, nach Hause kam, hörte er Geräusche aus dem Bereich der Scheune, ging diesen nach und wurde von zwei Tatverdächtigen mit Backsteinen beworfen. Während ihn ein Stein am unteren Rücken traf, stürzte der Mann beim Ausweichen des Bewurfes in einen Bach zwischen Wohnhaus und Scheune. Medizinische Hilfe war für den Mann in der Folge nicht nötig. Die Unbekannten flohen derweil vom Tatort. Die Ermittler bitten Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen im Bereich der Beuerner Straße und Umgebung gemacht haben oder Hinweise zu den unbekannten Tätern geben können, sich beim Polizeirevier Baden-Baden unter der Telefonnummer 07221 680-0 zu melden. /ls

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