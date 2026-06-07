POL-PDPS: Betrunken auf dem Mofa
Pirmasens (ots)
Am Samstag, den 07.06.2026 gegen 01:30 Uhr, war ein 36-jähriger Mann aus Pirmasens mit seinem Mofa in der Innenstadt unterwegs. Im Rahmen einer Verkehrskontrolle durch die Polizei wurde bei dem Mann deutlicher Atemalkohol festgestellt. Ein freiwilliger Test ergab einen Wert von 1,8 Promille. Zudem ergaben sich bei der Zulassung des Mofas Unstimmigkeiten. In der Folge wurde die Blutentnahme bei dem Mann angeordnet. Die Polizei ermittelt nun wegen Trunkenheit im Verkehr, sowie einer möglichen Urkundenfälschung. |pips
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