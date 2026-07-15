Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Huhn gefunden

Offenburg (ots)

Am Dienstagmittag wurde der Polizei ein offenbar herrenloses Huhn in der Kittelgasse in Offenburg gemeldet. Die Beamten konnten das Tier im Hinterhof eines Anwesens antreffen und in Obhut nehmen. Bei dem Huhn handelt es sich vermutlich um ein "Sussex Huhn" mit weißem Gefieder sowie schwarz-weißem Kamm. Die Polizei bittet den Eigentümer oder Personen, die Hinweise zur Herkunft des Huhns geben können, sich telefonisch unter 0781 21-2200 beim Polizeirevier Offenburg zu melden.

/ki

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