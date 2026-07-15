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Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Huhn gefunden

Offenburg (ots)

Am Dienstagmittag wurde der Polizei ein offenbar herrenloses Huhn in der Kittelgasse in Offenburg gemeldet. Die Beamten konnten das Tier im Hinterhof eines Anwesens antreffen und in Obhut nehmen. Bei dem Huhn handelt es sich vermutlich um ein "Sussex Huhn" mit weißem Gefieder sowie schwarz-weißem Kamm. Die Polizei bittet den Eigentümer oder Personen, die Hinweise zur Herkunft des Huhns geben können, sich telefonisch unter 0781 21-2200 beim Polizeirevier Offenburg zu melden.

/ki

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 21-1211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
Internet: http://www.polizei-bw.de/

X (ehemals Twitter): https://x.com/PolizeiOG
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOffenburg

Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei unter der jeweils in der
Pressemitteilung genannten Rufnummer oder über den Polizeinotruf 110
entgegen.

Für Notfälle, aktuelle polizeiliche Einsätze oder sonstige
Hilfeersuchen wählen Sie bitte ausschließlich den Polizeinotruf 110
oder wenden sich an Ihre örtlich zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

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