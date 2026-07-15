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Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gutach - Fensterladung stürzt auf Bundesstraße

Gutach (ots)

Am Dienstag kam es auf der B33 zu einem Verkehrsunfall mit erheblichem Sachschaden. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 22-jähriger Fahrer eines Sattelzuges die B33 innerorts. Im Bereich einer Rechtskurve verrutschte die Ladung, nachdem mehrere zur Ladungssicherung verwendete Spanngurte rissen. In der Folge knickten auch die eingesetzten Metallstützen ein, sodass mehrere tonnenschwere Fenster auf die Gegenfahrbahn stürzten. Durch den Aufprall wurde die Fahrbahn auf einer Länge von rund dreieinhalb Metern beschädigt. Der Schaden an der Ladung beläuft sich auf etwa 40.000 Euro. Darüber hinaus wurden ein Zaun sowie der Grünbereich einer angrenzenden Pferdekoppel beschädigt. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass bis auf einen sämtliche verwendete Spanngurte nicht mehr den Vorschriften entsprachen und als ablagereif einzustufen waren. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an. /jg

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 21-1211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
Internet: http://www.polizei-bw.de/

X (ehemals Twitter): https://x.com/PolizeiOG
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOffenburg

Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei unter der jeweils in der
Pressemitteilung genannten Rufnummer oder über den Polizeinotruf 110
entgegen.

Für Notfälle, aktuelle polizeiliche Einsätze oder sonstige
Hilfeersuchen wählen Sie bitte ausschließlich den Polizeinotruf 110
oder wenden sich an Ihre örtlich zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

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