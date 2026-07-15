POL-OG: Gutach - Fensterladung stürzt auf Bundesstraße
Gutach (ots)
Am Dienstag kam es auf der B33 zu einem Verkehrsunfall mit erheblichem Sachschaden. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 22-jähriger Fahrer eines Sattelzuges die B33 innerorts. Im Bereich einer Rechtskurve verrutschte die Ladung, nachdem mehrere zur Ladungssicherung verwendete Spanngurte rissen. In der Folge knickten auch die eingesetzten Metallstützen ein, sodass mehrere tonnenschwere Fenster auf die Gegenfahrbahn stürzten. Durch den Aufprall wurde die Fahrbahn auf einer Länge von rund dreieinhalb Metern beschädigt. Der Schaden an der Ladung beläuft sich auf etwa 40.000 Euro. Darüber hinaus wurden ein Zaun sowie der Grünbereich einer angrenzenden Pferdekoppel beschädigt. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass bis auf einen sämtliche verwendete Spanngurte nicht mehr den Vorschriften entsprachen und als ablagereif einzustufen waren. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an. /jg
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