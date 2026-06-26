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Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Exhibitionist greift Ordnungsamt an

Kaiserslautern (ots)

Ein 58-Jähriger hat sich am Donnerstagmittag, gegen 13 Uhr, in der Nähe des Fackelbrunnens entblößt und masturbiert. Als Mitarbeiter des Ordnungsamtes einschritten, griff er diese an und verletzte einen Beamten leicht. Der Mann hatte zuvor wegen seines Verhaltens einen Platzverweis erhalten. Diesem kam er jedoch nicht nach und schlug stattdessen einem der Ordnungshüter ins Gesicht. Die hinzugerufenen Einsatzkräfte der Polizei unterstützten die Beamten des Vollzugsdienstes und nahmen den 58-Jährigen vorübergehend fest. Gegen ihn wird jetzt wegen des Verdachts des Widerstands, der Körperverletzung und Bedrohung ermittelt. Auch für seine exhibitionistischen Handlungen erwartet ihn ein Strafverfahren. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, oder selbst dadurch belästigt wurden, werden gebeten, sich bei der Kripo zu melden. Die Ermittler nehmen Hinweise und Angaben unter der Telefonnummer 0631 369-13312 entgegen. |kle

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

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