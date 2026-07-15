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Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Körperverletzung und räuberische Erpressung - Polizei sucht Zeugen

Kehl (ots)

Am Montagnachmittag kam es in der Schwimmbadstraße sowie im Altrheinweg in Kehl zu mehreren Straftaten, die nach derzeitigen Erkenntnissen von derselben Gruppe Unbekannter begangen worden sein sollen. Gegen 14 Uhr wurden drei Jungen im Alter von elf bis dreizehn Jahren, während dem Baden im Bereich Wasserband, von mehreren Unbekannten mit Steinen beworfen. Zwei der Jungen wurden hierbei getroffen. Im weiteren Verlauf kam es zu weiteren Angriffen und dem Versuch das Fahrrad eines Jungen zu entwenden. Der Diebstahl scheiterte jedoch, nachdem eine bislang unbekannte Zeugin auf die Situation aufmerksam wurde und einschritt. Kurze Zeit später kam es im Altrheinweg zu einer versuchten räuberischen Erpressung. Ein 14-Jähriger wurde von einem Unbekannten an den Armen festgehalten, während zwei weitere Tatverdächtige ihm den Weg versperrten und versuchten, ihn in ein Gebüsch zu ziehen. Unter der Drohung sollte der Jugendliche zur Herausgabe seiner Wertsachen bewegt werden. Als Mitschüler auf die Situation aufmerksam wurden und eingriffen, wurde ein weiterer 14-jähriger von einem der Tatverdächtigen ins Gesicht geschlagen. Anschließend flüchtete die Tätergruppierung über die Passerelle in Richtung Frankreich. Zwei der Tatverdächtigen sollen dunkelhäutig und schwarz gekleidet gewesen sein. Der dritte Täter wird als rothaarig beschrieben. Er trug eine Mütze mit der Aufschrift "Gucci", blaue Kleidung sowie blaue Badelatschen. Die Beamten des Polizeireviers Kehl haben die Ermittlungen aufgenommen und bitten insbesondere die bislang unbekannte Zeugin, die den versuchten Fahrraddiebstahl verhindert hat, sowie weitere Personen, die die Vorfälle beobachtet haben oder Hinweise zu den Tatverdächtigen geben können, sich unter der Telefonnummer 07851 893-0 zu melden. /ls

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 21-1211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
Internet: http://www.polizei-bw.de/

X (ehemals Twitter): https://x.com/PolizeiOG
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOffenburg

Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei unter der jeweils in der
Pressemitteilung genannten Rufnummer oder über den Polizeinotruf 110
entgegen.

Für Notfälle, aktuelle polizeiliche Einsätze oder sonstige
Hilfeersuchen wählen Sie bitte ausschließlich den Polizeinotruf 110
oder wenden sich an Ihre örtlich zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

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