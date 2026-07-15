POL-OG: Sasbachwalden - Zwei Personen nach Sturz mit E-Bike leicht verletzt
Sasbachwalden (ots)
Am Dienstagabend gegen 21:30 Uhr kam es auf der L86 bei Sasbachwalden-Brandmatt zu einem Fahrradunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhren ein 28-jähriger E-Bike-Fahrer und seine 21-jährige Mitfahrerin die L86 von der B500 kommend talwärts, als mutmaßlich aufgrund eines Bremsenversagens die Kontrolle über das Zweirad verloren ging. Beide stürzten auf die Fahrbahn und erlitten leichte Verletzungen. Sie wurden nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst leicht verletzt in ein nahegelegenes Klinikum gebracht.
/ki
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