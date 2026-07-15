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Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Sasbachwalden - Zwei Personen nach Sturz mit E-Bike leicht verletzt

Sasbachwalden (ots)

Am Dienstagabend gegen 21:30 Uhr kam es auf der L86 bei Sasbachwalden-Brandmatt zu einem Fahrradunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhren ein 28-jähriger E-Bike-Fahrer und seine 21-jährige Mitfahrerin die L86 von der B500 kommend talwärts, als mutmaßlich aufgrund eines Bremsenversagens die Kontrolle über das Zweirad verloren ging. Beide stürzten auf die Fahrbahn und erlitten leichte Verletzungen. Sie wurden nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst leicht verletzt in ein nahegelegenes Klinikum gebracht.

/ki

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 21-1211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
Internet: http://www.polizei-bw.de/

X (ehemals Twitter): https://x.com/PolizeiOG
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOffenburg

Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei unter der jeweils in der
Pressemitteilung genannten Rufnummer oder über den Polizeinotruf 110
entgegen.

Für Notfälle, aktuelle polizeiliche Einsätze oder sonstige
Hilfeersuchen wählen Sie bitte ausschließlich den Polizeinotruf 110
oder wenden sich an Ihre örtlich zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

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