POL-OG: Kehl - Fußgänger angefahren, Zeugenaufruf
Kehl (ots)
Im Bereich eines Gehweges neben einem Reisebüro in der Rheinstraße kam es am Mittwochmittag gegen 13.45 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einer 83-jährigen Fußgängerin. Der Fahrzeuglenker soll zunächst an ihr vorbeigefahren sein. Im Anschluss habe er seinen Wagen abgebremst und eingeschlagen, um unvermittelt zum Einparken nach hinten anzusetzen. Hierbei soll der Autofahrer die Seniorin mit seinem Heck getroffen haben, wodurch sie zu Fall kam und sich verletzte. Drei junge Passantinnen sollen der leichtverletzten Frau zu Hilfe geeilt sein und haben die Telefonnummer des Pkw-Führers erfasst. Dieser verließ daraufhin ohne weiteren Datenaustausch die Unfallstelle. Die Beamten des Polizeireviers Kehl bitten nun Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können und insbesondere die drei helfenden Damen um Kontaktaufnahme unter der Rufnummer 07851 893-0.
/lb
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 21-1211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
Internet: http://www.polizei-bw.de/
X (ehemals Twitter): https://x.com/PolizeiOG
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOffenburg
Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei unter der jeweils in der
Pressemitteilung genannten Rufnummer oder über den Polizeinotruf 110
entgegen.
Für Notfälle, aktuelle polizeiliche Einsätze oder sonstige
Hilfeersuchen wählen Sie bitte ausschließlich den Polizeinotruf 110
oder wenden sich an Ihre örtlich zuständige Polizeidienststelle.
Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell