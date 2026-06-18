Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Fußgänger angefahren, Zeugenaufruf

Kehl (ots)

Im Bereich eines Gehweges neben einem Reisebüro in der Rheinstraße kam es am Mittwochmittag gegen 13.45 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einer 83-jährigen Fußgängerin. Der Fahrzeuglenker soll zunächst an ihr vorbeigefahren sein. Im Anschluss habe er seinen Wagen abgebremst und eingeschlagen, um unvermittelt zum Einparken nach hinten anzusetzen. Hierbei soll der Autofahrer die Seniorin mit seinem Heck getroffen haben, wodurch sie zu Fall kam und sich verletzte. Drei junge Passantinnen sollen der leichtverletzten Frau zu Hilfe geeilt sein und haben die Telefonnummer des Pkw-Führers erfasst. Dieser verließ daraufhin ohne weiteren Datenaustausch die Unfallstelle. Die Beamten des Polizeireviers Kehl bitten nun Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können und insbesondere die drei helfenden Damen um Kontaktaufnahme unter der Rufnummer 07851 893-0.

/lb

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