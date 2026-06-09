POL-OG: Nordrach- Kind angefahren
Nordrach (ots)
Am Montagnachmittag kam es gegen 15:15 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen einen Kind auf einem Fahrrad und einem Auto in der Schanzbachstraße. Nach ersten Erkenntnissen streifte ein Opel-Fahrer offenbar beim Vorbeifahren mit der rechten Fahrzeugseite einen Jungen auf einem Fahrrad. Im Anschluss entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um das verletzte Kind zu kümmern. Bei dem Zusammenstoß wurde der 4-Jährige glücklicherweise nur leicht verletzt. Er wurde zur Behandlung seiner Blessuren in eine Klinik gebracht. Durch Zeugen wurde bekannt, wo sich der mutmaßliche Unfallverursacher mit dem Fahrzeug aufhalten könnte. Beamte des Polizeipostens Zell a.H. konnten den 50-Jährigen am Dienstagmorgen bei einer Klinik in Nordrach antreffen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen erwartet ihn eine Strafanzeige sowie die vorläufige Entziehung seines Führerscheins.
/ph
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