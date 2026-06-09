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Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Mehrere Schülerinnen und Schüler wegen unbekannter Reizstoffbelastung evakuiert

Ettenheim (ots)

Am Montagmorgen kam es an der August-Ruf-Bildungsstätte in Ettenheim zu einer plötzlich auftretenden unbekannten Reizstoffbelastung, die bei zahlreichen Schülerinnen und Schülern zu Augen- und Atemwegsreizungen führte. Erste Beschwerden wurden gegen 08:15 von Schülerinnen und Schülern gemeldet, kurz darauf klagten weitere Klassen über ähnliche Symptome, die jedoch nach kurzer Zeit wieder nachließen. Die Polizei wurde von der Leitstelle informiert und gemeinsam mit der örtlichen Feuerwehr das Gebäude gesichert, wobei bei der ersten Begehung keine Hinweise auf einen fremden Stoff gefunden wurden. Trotz intensiver Kontrollen, auch durch den ABC-Zug der Feuerwehr Lahr, konnte weder die Herkunft noch die Art des mutmaßlichen Reizstoffes eindeutig ermittelt werden. Zur Vermeidung weiterer Belastungen wurde das Schulgebäude evakuiert und vollständig gelüftet. Der Rettungsdienst samt Notärztin, untersuchten rund 50 Schülerinnen und Schüler; fünf von ihnen, bei denen die Beschwerden stärker ausgeprägt waren, wurden vorsorglich in die Kinderklinik nach Offenburg gebracht. Alle Betroffenen wurden nach Rücksprache mit der Schulleitung nach Hause entlassen und aufgefordert, bei anhaltenden Symptomen ihren Hausarzt oder das nächstgelegene Klinikum aufzusuchen. Es lagen keine schwerwiegenden Verletzungen vor, die Beschwerden wurden als leicht eingestuft. Der Polizeiposten Ettenheim hat ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet. Derzeit liegen jedoch keine Erkenntnisse hinsichtlich eines vorsätzlichen Handelns, des mutmaßlichen Stoffs oder eines Verursachers vor.

/rs

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 21-1211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
Internet: http://www.polizei-bw.de/

X (ehemals Twitter): https://x.com/PolizeiOG
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOffenburg

Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei unter der jeweils in der
Pressemitteilung genannten Rufnummer oder über den Polizeinotruf 110
entgegen.

Für Notfälle, aktuelle polizeiliche Einsätze oder sonstige
Hilfeersuchen wählen Sie bitte ausschließlich den Polizeinotruf 110
oder wenden sich an Ihre örtlich zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

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