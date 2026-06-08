Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden, Offenburg, L98 - Vorläufige Festnahme nach rasanter Flucht

Zeugen gesucht

Baden-Baden, Offenburg, L98 (ots)

Eine rasante Flucht vor der Polizei endete für den Fahrer eines Transporters am heutigen Montagmittag mit einem Unfall. Vorausgegangen war nach ersten Erkenntnissen ein mutmaßlicher Tankbetrug an der Tankstelle der Autobahnraststätte Baden-Baden. Hier soll der Fahrer des Wagens kurz nach 11.30 Uhr Kraftstoff getankt haben und anschließend davongefahren sein, ohne die entstandenen Kosten zu tragen. Im Zuge unmittelbar eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen mit mehreren Polizeikräften konnte auf der Südfahrbahn der A5 die Verfolgung zu dem Flüchtenden aufgenommen werden. Indem er mehrere gefährliche Fahrmanöver einleitete, versuchte er offenbar, seinen Verfolgern zu entkommen. So überholte er unter anderem mehrfach auf dem Standstreifen. An der Autobahnanschlussstelle Lahr verließt er die A5, um letztlich wieder auf die Nordfahrbahn zu gelangen und seine Flucht fortzusetzen. Anschließend verließ er die Autobahn an der Anschlussstelle Offenburg erneut, um auf die L98 in Richtung Frankreich zu fahren. Währenddessen führte er weitere riskante Überholmanöver durch und missachtete mehrere rote Ampeln. Auf der Landstraße zwischen den Abzweigungen nach Dundenheim und Altenheim versperrten vor Ort positionierte Polizeikräfte mit ihrem Fahrzeug die Spur, sodass der Flüchtende über die Gegenspur versucht hat, dem Hindernis auszuweichen. Hierbei geriet er mit den Reifen ins Bankett, überrollte zusätzlich eine ausgelegte Nagelsperre und verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug. Daraufhin überschlug sich der Wagen und kam letztlich zum Stillstand. Der im Transporter befindliche 31-Jährige konnte vorläufig festgenommen werden. Er wurde offenbar nur leicht verletzt. Wie sich vor Ort herausstellte, befanden sich im Fahrzeug mehrere mit Kraftstoff gefüllte Kanister. Der Kraftstoff wurde bei dem Vorfall teilweise nach draußen geschleudert. In diesem Zusammenhang sind derzeit auch Einsatzkräfte der Feuerwehr vor Ort. Die am Fluchtfahrzeug angebrachten Kennzeichen wurden nach derzeitigem Ermittlungsstand gestohlen. Gegen den alleine im Fahrzeug befindlichen Rumänen wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

Die Polizei ist nun auf der Suche nach Zeugen und Verkehrsteilnehmern, die durch die riskante Fahrweise möglicherweise gefährdet wurden. Hinweise nehmen die Ermittler unter der Rufnummer 07223 808470 entgegen.

/ya

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