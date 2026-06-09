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Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Zeugenaufruf nach räuberischer Erpressung

Bühl (ots)

Den Aussagen eines 39 Jahre alten Mannes zufolge soll dieser am Montagabend in der Thomas-Mann-Straße von einem noch Unbekannten um sein Bargeld gebracht worden sein. Gegen 21.20 Uhr soll der Unbekannte unter Vorhalt eines Messers die Herausgabe seines mitgeführten Scheingeldes gefordert haben. Mit einem zweistelligen Geldbetrag ergriff der Drohenden anschließend die Flucht in Richtung Rheinstraße. Die Beamten des Kriminalkommissariats Rastatt haben die weiteren Ermittlungen übernommen. Zeugen, die in diesem Zusammenhang sachdienliche Hinweise geben können, werden unter der Rufnummer 0781 21-2820 um Kontaktaufnahme gebeten.

/ya

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 21-1211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
Internet: http://www.polizei-bw.de/

X (ehemals Twitter): https://x.com/PolizeiOG
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOffenburg

Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei unter der jeweils in der
Pressemitteilung genannten Rufnummer oder über den Polizeinotruf 110
entgegen.

Für Notfälle, aktuelle polizeiliche Einsätze oder sonstige
Hilfeersuchen wählen Sie bitte ausschließlich den Polizeinotruf 110
oder wenden sich an Ihre örtlich zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

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