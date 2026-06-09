POL-OG: Zeugenaufruf nach räuberischer Erpressung
Bühl (ots)
Den Aussagen eines 39 Jahre alten Mannes zufolge soll dieser am Montagabend in der Thomas-Mann-Straße von einem noch Unbekannten um sein Bargeld gebracht worden sein. Gegen 21.20 Uhr soll der Unbekannte unter Vorhalt eines Messers die Herausgabe seines mitgeführten Scheingeldes gefordert haben. Mit einem zweistelligen Geldbetrag ergriff der Drohenden anschließend die Flucht in Richtung Rheinstraße. Die Beamten des Kriminalkommissariats Rastatt haben die weiteren Ermittlungen übernommen. Zeugen, die in diesem Zusammenhang sachdienliche Hinweise geben können, werden unter der Rufnummer 0781 21-2820 um Kontaktaufnahme gebeten.
/ya
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