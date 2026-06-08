PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden, Ebersteinburg - Ermittlungen wegen schwerer Brandstiftung

Baden-Baden, Ebersteinburg (ots)

Am Sonntagmorgen meldete eine Zeugin, dass eine Person die Eingangstür eines Hotels im Staufenweg aufgebrochen habe sowie die Verglasung einer weiteren Tür mit einem Hammer einschlagen würde. Anschließend soll der Mann mehrere Gegenstände im Flurbereich des Hotels in Brand gesetzt haben, bevor er in unbekannte Richtung flüchtete. Beim Eintreffen der Feuerwehr und Polizeistreifen war das Feuer bereits durch einem Mitarbeiter gelöscht worden. Bei einem auf dem Anwesen abgestellten Fahrzeug konnten Aufbruchspuren festgestellt werden. Überdies sollen Kleidungsstücke aus einer Garage entwendet worden sein. Bei der anschließenden Fahndung nach dem Flüchtigen war auch ein Polizeihubschrauber im Einsatz. Im weiteren Verlauf des Tages kehrte der 28-Jährige erneut zur Örtlichkeit zurück. Nach bisherigen Erkenntnissen soll er dort mehrere Personen mit einem Stock attackiert haben. Anschließend flüchtete er in Richtung eines nahegelegenen Waldgebiets. Dort konnte er von einer Polizeistreife angetroffen und nach massivem Widerstand vorläufig festgenommen werden. Verletzt wurde niemand. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er in eine Spezialklinik gebracht. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

/ph

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 21-1211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
Internet: http://www.polizei-bw.de/

X (ehemals Twitter): https://x.com/PolizeiOG
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOffenburg

Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei unter der jeweils in der
Pressemitteilung genannten Rufnummer oder über den Polizeinotruf 110
entgegen.

Für Notfälle, aktuelle polizeiliche Einsätze oder sonstige
Hilfeersuchen wählen Sie bitte ausschließlich den Polizeinotruf 110
oder wenden sich an Ihre örtlich zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Alle Meldungen Alle
  • 08.06.2026 – 13:31

    POL-OG: Baden-Baden, Offenburg, L98 - Vorläufige Festnahme nach rasanter Flucht / Zeugen gesucht

    Baden-Baden, Offenburg, L98 (ots) - Eine rasante Flucht vor der Polizei endete für den Fahrer eines Transporters am heutigen Montagmittag mit einem Unfall. Vorausgegangen war nach ersten Erkenntnissen ein mutmaßlicher Tankbetrug an der Tankstelle der Autobahnraststätte Baden-Baden. Hier soll der Fahrer des Wagens kurz nach 11.30 Uhr Kraftstoff getankt haben und ...

    mehr
  • 08.06.2026 – 13:05

    POL-OG: Offenburg - Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung

    Offenburg (ots) - Am Sonntagnachmittag kam es gegen 13 Uhr auf einem Parkplatz vor einem Gebäude in der Prinz-Eugen-Straße zu einer handfesten Auseinandersetzung zwischen zwei Familien. Nach bisherigen Erkenntnissen sollen vier Beteiligte im Alter zwischen 20 und 32 Jahren unvermittelt aufeinander los gegangen sein. Nach dem gegenseitigen Handgemenge, bei dem auch ...

    mehr
  • 08.06.2026 – 12:25

    POL-OG: Baden-Baden, Steinbach - Kupferdiebstahl bei Einbruch - Hinweise erbeten

    Baden-Baden, Steinbach (ots) - Bislang unbekannte Täter sind zwischen Samstag- und Sonntagmittag bei einer Firma im Ortsteil Steinbach in Baden-Baden eingebrochen und haben dort Rohstoffe entwendet. Durch ein eingeschlagenes Fenster im rückwärtigen Bereich des Gebäudes in der Vimbucher Straße sollen die unbekannten Täter in die Räumlichkeiten der Firma gelangt ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren