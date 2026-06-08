Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden, Ebersteinburg - Ermittlungen wegen schwerer Brandstiftung

Baden-Baden, Ebersteinburg (ots)

Am Sonntagmorgen meldete eine Zeugin, dass eine Person die Eingangstür eines Hotels im Staufenweg aufgebrochen habe sowie die Verglasung einer weiteren Tür mit einem Hammer einschlagen würde. Anschließend soll der Mann mehrere Gegenstände im Flurbereich des Hotels in Brand gesetzt haben, bevor er in unbekannte Richtung flüchtete. Beim Eintreffen der Feuerwehr und Polizeistreifen war das Feuer bereits durch einem Mitarbeiter gelöscht worden. Bei einem auf dem Anwesen abgestellten Fahrzeug konnten Aufbruchspuren festgestellt werden. Überdies sollen Kleidungsstücke aus einer Garage entwendet worden sein. Bei der anschließenden Fahndung nach dem Flüchtigen war auch ein Polizeihubschrauber im Einsatz. Im weiteren Verlauf des Tages kehrte der 28-Jährige erneut zur Örtlichkeit zurück. Nach bisherigen Erkenntnissen soll er dort mehrere Personen mit einem Stock attackiert haben. Anschließend flüchtete er in Richtung eines nahegelegenen Waldgebiets. Dort konnte er von einer Polizeistreife angetroffen und nach massivem Widerstand vorläufig festgenommen werden. Verletzt wurde niemand. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er in eine Spezialklinik gebracht. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

/ph

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell