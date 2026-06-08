Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung

Offenburg (ots)

Am Sonntagnachmittag kam es gegen 13 Uhr auf einem Parkplatz vor einem Gebäude in der Prinz-Eugen-Straße zu einer handfesten Auseinandersetzung zwischen zwei Familien. Nach bisherigen Erkenntnissen sollen vier Beteiligte im Alter zwischen 20 und 32 Jahren unvermittelt aufeinander los gegangen sein. Nach dem gegenseitigen Handgemenge, bei dem auch ein Pfefferspray eingesetzt wurde, entfernten sich zwei Männer im Alter von 28 und 31 Jahren mit einem Auto von der Örtlichkeit. Beim Eintreffen einer Polizeistreife konnte ein 20-Jähriger und ein 32 Jahre alter Mann auf dem Parkplatz angetroffen werden. Beide wurden von Einsatzkräften des Rettungsdienstes vor Ort behandelt. Das mutmaßliche Pfefferspray wurde aufgefunden und sichergestellt. Nach der Sachverhaltsaufnahme wurde das Duo entlassen. Kurz danach machten sich die beiden Kontrahenten bei den eingesetzten Beamten bemerkbar. Beide wiesen Schnittverletzungen auf und gaben an, während der Auseinandersetzung ebenfalls durch den Einsatz des Pfeffersprays verletzt worden zu sein. Zudem soll bei dem Streit auch ein Messer zum Einsatz gekommen sein. Die beiden Verletzten wurden zur weiteren Behandlung in einen Klinik gebracht. Gegen 15:15 Uhr wurde die Polizei erneut zu der Örtlichkeit gerufen. Ein bislang unbekannter Angehöriger aus einer der beiden Familien soll sein Fahrzeug quer vor dem Anwesen der Gegenseite abgestellt haben, um deren Ausfahrt zu blockieren. In der Folge soll das Fahrzeug durch mehrere Personen beschädigt worden sein, woraufhin der Fahrer sich mit dem Wagen entfernte. Die Hintergründe des Disputs sind derzeit Gegenstand der Ermittlungen.

/ph

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell