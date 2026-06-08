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Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden, Steinbach - Kupferdiebstahl bei Einbruch - Hinweise erbeten

Baden-Baden, Steinbach (ots)

Bislang unbekannte Täter sind zwischen Samstag- und Sonntagmittag bei einer Firma im Ortsteil Steinbach in Baden-Baden eingebrochen und haben dort Rohstoffe entwendet. Durch ein eingeschlagenes Fenster im rückwärtigen Bereich des Gebäudes in der Vimbucher Straße sollen die unbekannten Täter in die Räumlichkeiten der Firma gelangt sein. Dort entwendeten sie nach derzeitigem Ermittlungsstand Kupfer im Wert von ungefähr 2.000 Euro. Personen, die im Zusammenhang mit dem Einbruch verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer: 07223 99097-0 mit dem Polizeirevier Bühl in Verbindung zu setzen.

/lh

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 21-1211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
Internet: http://www.polizei-bw.de/

X (ehemals Twitter): https://x.com/PolizeiOG
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOffenburg

Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei unter der jeweils in der
Pressemitteilung genannten Rufnummer oder über den Polizeinotruf 110
entgegen.

Für Notfälle, aktuelle polizeiliche Einsätze oder sonstige
Hilfeersuchen wählen Sie bitte ausschließlich den Polizeinotruf 110
oder wenden sich an Ihre örtlich zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

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