POL-OG: Baden-Baden, Steinbach - Kupferdiebstahl bei Einbruch - Hinweise erbeten
Baden-Baden, Steinbach (ots)
Bislang unbekannte Täter sind zwischen Samstag- und Sonntagmittag bei einer Firma im Ortsteil Steinbach in Baden-Baden eingebrochen und haben dort Rohstoffe entwendet. Durch ein eingeschlagenes Fenster im rückwärtigen Bereich des Gebäudes in der Vimbucher Straße sollen die unbekannten Täter in die Räumlichkeiten der Firma gelangt sein. Dort entwendeten sie nach derzeitigem Ermittlungsstand Kupfer im Wert von ungefähr 2.000 Euro. Personen, die im Zusammenhang mit dem Einbruch verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer: 07223 99097-0 mit dem Polizeirevier Bühl in Verbindung zu setzen.
/lh
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