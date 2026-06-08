POL-OG: Baden-Baden, Steinbach - Kupferdiebstahl bei Einbruch - Hinweise erbeten

Lahr (ots) - Am Samstagnachmittag soll es in der Schwarzwalstraße zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei sich bekannten Männern im Alter von 30 und 33 Jahren gekommen sein, bei der einer der beiden ein Messer eingesetzt haben soll. Im Bereich eines dortigen Kreisverkehrs soll der 33-Jährige gegen 14 Uhr mit seinem Fahrrad auf den 30-Jährigen aufgefahren sein, der ebenfalls mit einem Rad unterwegs war. Der jüngere ...

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