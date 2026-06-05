Polizei Paderborn

POL-PB: Einbruch in ein Einfamilienhaus - Polizei sucht Zeugen

Paderborn-Elsen (ots)

(mh) Ein unbekannter Täter ist am Mittwoch, 03. Juni, zwischen 08.15 Uhr und 17.15 Uhr, in ein Einfamilienhaus an der Straße Eusterholzbruch in Paderborn-Elsen eingebrochen. Die Polizei sucht Zeugen.

Der Einbrecher beschädigte ein Fenster, um in das Gebäude zu gelangen. Er durchwühlte die Räumlichkeiten und flüchtete im Anschluss in unbekannte Richtung.

Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, sich über die Rufnummer 05251 306-0 zu melden.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell