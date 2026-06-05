Polizei Paderborn

POL-PB: Einbruch in Garage - Polizei sucht Zeugen

Bad Lippspringe (ots)

(mh) Ein unbekannter Täter ist zwischen Dienstag, 02. Juni, 19.00 Uhr, und Mittwoch, 03. Juni, 06.15 Uhr, in die Garage eines Golfclubs an der Straße Senne in Bad Lippspringe eingebrochen. Die Polizei sucht Zeugen.

Der Einbrecher beschädigte das Zugangstor, um in das Gebäude zu gelangen. Er durchwühlte die Räumlichkeit und flüchtete im Anschluss in unbekannte Richtung.

Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, sich über die Rufnummer 05251 306-0 zu melden.

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