Polizei Paderborn

POL-PB: Schwerverletzt bei Alleinunfall

Hövelhof (ots)

(md) Eine 49 Jahre VW Touran-Fahrerin verletzte sich bei einem Alleinunfall am Donnerstagabend, 4. Mai gegen 18.10 Uhr auf der Detmolder Straße in Hövelhof beim Zusammenstoß mit einer Baumgruppe schwer.

Die Frau war auf der Detmolder Straße nach ersten Ermittlungen Richtung Riege unterwegs, als sie aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn abkam und mit einer Baumgruppe kollidiert. Die Frau kam schwerverletzt in ein Paderborner Krankenhaus. Das Auto stellte die Polizei sicher.

Weiterhin entstand Sachschaden in Höhe von 10.000 Euro.

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