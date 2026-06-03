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Polizei Paderborn

POL-PB: #LEBEN: Kontrollen von Zweiradfahrenden

Kreis Paderborn (ots)

(md) Am Dienstag, 3. Mai, führte die Paderborner Polizei im gesamten Stadtgebiet Kontrollen von Rad-, E-Scooter-Fahrenden und sonstigen Fahrenden von Elektro-Kleinstfahrzeugen durch und ahndete entsprechende Verstöße. Mehrere Streifen waren unterwegs, auch zivile Kräfte und Einsatzkräfte auf dem Fahrrad waren im Einsatz. Parallel fand Präventionsarbeit durch di4e Verkehrssicherheitsberatung der Paderborner Behörde an ausgewählten Örtlichkeiten statt, beispielsweise in Form von Bürgergesprächen, Radfahrausbildungen und Pedelec-Trainings.

Insgesamt kam es zu 38 Verstößen sowohl von, als auch gegenüber der Zielgruppe, die mit Verwarngeldern geahndet wurden und zur Fertigung von vier Ordnungswidrigkeitenanzeigen. Zwei Strafanzeigen schrieben die Beamten aufgrund von Geschwindigkeitsverstößen.

Unter den 31 Radfahrenden, davon sieben Pedelec-Fahrende und 17 E-Scooter-Fahrende fuhren sechs Fahrende auf dem Gehweg oder anderen nicht zugelassenen Verkehrsflächen. Dreimal kam es zur Missachtung von Rot zeigenden Ampeln, achtmal zur Missachtung des Durchfahrtsverbots, unter anderem an der Unterführung der Borchener Straße in Paderborn. Ein Scooter-Fahrer war ohne Versicherungsschutz unterwegs.

Ein Kleinkraftrad kontrollierte die Polizei wurde am Lothringer Weg gegen 8.00 Uhr, als es vor einem Streifenwagen mit rund 70 Stundenkilometern unterwegs war. Den 19 Jahre alten Paderborner erwartet ein Strafverfahren, unter anderem wegen Fahren ohne Führerschein und Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz. Die Beamten stellten das Fahrzeug sicher.

Weitere Verstöße waren unter anderem das Fahren zu zweit auf einem E-Scooter und das überfahren von Stoppschildern.

Kollegen einer Streifenwagenbesatzung führten abends an der Scharmeder Straße in Paderborn-Elsen Geschwindigkeitskontrollen mittels Laser durch. Gegen 18.30 Uhr fiel hierbei ein 15-jähriger Jugendlicher aus Paderborn mit seinem manipulierten Scooter auf, der mit 32 Stundenkilometern gemessen wurde. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Paderborn
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Telefon: 05251 306-1313
E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de

Außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Paderborn
Telefon: 05251 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell

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